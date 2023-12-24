الأحد 24 ديسمبر 2023
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مصر

"تعليم القاهرة": عقد امتحان المستوى الرفيع لطلاب "الثالث الإعدادي" 2 يناير المقبل

جريدة الدستور

وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعقد امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الاعدادي في يومي 2 و3 يناير 2024، قبل بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023- 2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 2 يناير إلى 24 يناير 2024.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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تفاصيل ومواعيد الامتحانات

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى، وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى الاثنين 15 يناير.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد 14 يناير إلى الأربعاء 24 يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام 6، و7، و8 يناير 2024 (أعياد الميلاد)، ويوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عيد الغطاس.

 

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تعليمات وضع أسئلة الاختبارات

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة تعليمات في وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وجاءت أهمها كالتالي:

- ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات. 

- المراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صورة خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية.

- مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية.

- البعد عن المغالاة والتعقيد في أسئلة الامتحانات.

- يجب أن تكون الأسئلة الحياتية والمتحررة مطابقة للواقع بعيدًا عن الإيحاءات السياسية والدينية.

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