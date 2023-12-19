أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024
يكثر البحث عن أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية والتي تمثل أساس دخول الطلاب لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ في يناير القادم بعد أن أعلنت عدد من المحافظات عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية.
وننشر في التقرير التالي أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وجدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمحافظات التي أعلنت عنها.
أخر موعد لـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024
وينتهي تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الأحد 31 ديسمبر 2023 وهو أخر يوم في العام الجاري وبعده بما يقرب من 10 أيام تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، لذلك يجب أن يسارع الطلاب من أجل تسجيل الاستماره التي تؤهلهم لدخول الامتحانات.
ويكون تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا:
https://moe-register.emis.gov.eg/
بعد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد
يتم تسجيل بيانات الطالب الاساسية وتحميل صورة الطالب وطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024
الثلاثاء 9 يناير 2024
امتحان اللغة العربية
الأربعاء 10 يناير 2024
امتحان الرياضيات
الخميس 11 يناير 2024
امتحان العلوم
الجمعة 12 يناير 2024
امتحان الدراسات الاجتماعية
السبت 13 يناير 2024
امتحان اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يناير 2024
امتحان التربية الدينية
الإثنين 15 يناير 2024
امتحان التربية الفنية
الثلاثاء 16 يناير 2024
امتحان الاقتصاد المنزلي
الأربعاء 17 يناير 2024
امتحان الحاسب الآلي
الخميس 18 يناير 2024
امتحان التربية الرياضية
الجمعة 20 يناير 2024
امتحان اللغة الأجنبية الثانية
السبت 21 يناير 2024
امتحان الجبر
الأحد 22 يناير 2024
امتحان الهندسة
الإثنين 23 يناير 2024
امتحان الكيمياء
الثلاثاء 24 يناير 2024
امتحان الفيزياء
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا
الخميس 18 يناير 2024
امتحان اللغة العربية والخط والاملاء
السبت 20 يناير 2024
امتحان الهندسة وامتحان التربية الدينية
الاحد 21 يناير 2024
امتحان اللغة الاجنبية
وامتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الاثنين 22 يناير 2024
امتحان الجبر والاحصاء
وامتحان التربية الفنية
الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان الدراسات الاجتماعية
امتحان مستوى رفيع لغة فرنسية للمدارس اللغات
امتحان المستوى الرفيع اللغة الالمانية للمدارس اللغات
الاربعاء 24 يناير 2024
امتحان العلوم
امتحان مستوى رفيع لغة انجليزية
امتحان للمدارس الرياضية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ
الخميس 18 يناير 2024
امتحان اللغة العربية والخط والاملاء
وامتحان التربية الدينية
الاحد 21 يناير
2024 امتحان الجبر
وامتحان العلوم
الاثنين 22 يناير 2024
امتحان الهندسة
وامتحان الحاسب الآلي
الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان اللغة الانجليزية
وامتحان التربية الفنية
الاربعاء 24 يناير 2024
امتحان الدراسات الاجتماعية