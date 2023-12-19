الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جريدة الدستور

 يكثر البحث عن أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية والتي تمثل أساس دخول الطلاب لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ في يناير القادم بعد أن أعلنت عدد من المحافظات عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية. 

وننشر في التقرير التالي أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وجدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمحافظات التي أعلنت عنها. 

أخر موعد لـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

وينتهي تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الأحد 31 ديسمبر 2023 وهو أخر يوم في العام الجاري وبعده بما يقرب من 10 أيام تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، لذلك يجب أن يسارع الطلاب من أجل تسجيل  الاستماره التي تؤهلهم لدخول الامتحانات. 

ويكون تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا:

https://moe-register.emis.gov.eg/

بعد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد 

يتم تسجيل بيانات الطالب الاساسية  وتحميل صورة الطالب وطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 

الثلاثاء 9 يناير 2024 

امتحان اللغة العربية 

الأربعاء 10 يناير 2024

 امتحان الرياضيات

الخميس 11 يناير 2024

 امتحان العلوم

الجمعة 12 يناير 2024 

امتحان الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يناير 2024 

امتحان التربية الدينية

الإثنين 15 يناير 2024 

امتحان التربية الفنية

الثلاثاء 16 يناير 2024 

امتحان الاقتصاد المنزلي

الأربعاء 17 يناير 2024 

امتحان الحاسب الآلي

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان التربية الرياضية

الجمعة 20 يناير 2024 

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

السبت 21 يناير 2024 

امتحان الجبر

الأحد 22 يناير 2024 

امتحان الهندسة

الإثنين 23 يناير 2024 

امتحان الكيمياء

الثلاثاء 24 يناير 2024 

امتحان الفيزياء

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2023/2024 الترم الأول

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا

 

الخميس 18 يناير 2024 

امتحان اللغة العربية والخط والاملاء 

السبت 20 يناير 2024 

امتحان الهندسة وامتحان التربية الدينية 

الاحد 21 يناير 2024 

امتحان اللغة الاجنبية 

وامتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

الاثنين 22 يناير 2024 

امتحان الجبر والاحصاء 

وامتحان التربية الفنية 

الثلاثاء 23 يناير 2024 

امتحان الدراسات الاجتماعية 

امتحان مستوى رفيع لغة فرنسية للمدارس اللغات 

امتحان المستوى الرفيع اللغة الالمانية للمدارس اللغات 

الاربعاء 24 يناير 2024 

امتحان العلوم 

امتحان مستوى رفيع لغة انجليزية 

امتحان للمدارس الرياضية 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ 

 

الخميس 18 يناير 2024 

 امتحان اللغة العربية والخط والاملاء 

وامتحان التربية الدينية 

الاحد 21 يناير 

2024 امتحان الجبر 

وامتحان العلوم

الاثنين 22 يناير 2024

 امتحان الهندسة 

وامتحان الحاسب الآلي 

الثلاثاء 23 يناير 2024  

امتحان اللغة الانجليزية 

وامتحان التربية الفنية 

الاربعاء 24 يناير 2024  

امتحان الدراسات الاجتماعية 

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"حقوق القاهرة" تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 31 ديسمبر

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تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023/2024

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