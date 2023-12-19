أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

يكثر البحث عن أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية والتي تمثل أساس دخول الطلاب لامتحانات الترم الأول والتي تبدأ في يناير القادم بعد أن أعلنت عدد من المحافظات عن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية.

وننشر في التقرير التالي أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وجدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمحافظات التي أعلنت عنها.

أخر موعد لـ تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

وينتهي تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية الأحد 31 ديسمبر 2023 وهو أخر يوم في العام الجاري وبعده بما يقرب من 10 أيام تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، لذلك يجب أن يسارع الطلاب من أجل تسجيل الاستماره التي تؤهلهم لدخول الامتحانات.

ويكون تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا:

https://moe-register.emis.gov.eg/

بعد تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني الموحد

يتم تسجيل بيانات الطالب الاساسية وتحميل صورة الطالب وطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

الثلاثاء 9 يناير 2024

امتحان اللغة العربية

الأربعاء 10 يناير 2024

امتحان الرياضيات

الخميس 11 يناير 2024

امتحان العلوم

الجمعة 12 يناير 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية

السبت 13 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يناير 2024

امتحان التربية الدينية

الإثنين 15 يناير 2024

امتحان التربية الفنية

الثلاثاء 16 يناير 2024

امتحان الاقتصاد المنزلي

الأربعاء 17 يناير 2024

امتحان الحاسب الآلي

الخميس 18 يناير 2024

امتحان التربية الرياضية

الجمعة 20 يناير 2024

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

السبت 21 يناير 2024

امتحان الجبر

الأحد 22 يناير 2024

امتحان الهندسة

الإثنين 23 يناير 2024

امتحان الكيمياء

الثلاثاء 24 يناير 2024

امتحان الفيزياء

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة المنيا

الخميس 18 يناير 2024

امتحان اللغة العربية والخط والاملاء

السبت 20 يناير 2024

امتحان الهندسة وامتحان التربية الدينية

الاحد 21 يناير 2024

امتحان اللغة الاجنبية

وامتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان الجبر والاحصاء

وامتحان التربية الفنية

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحان مستوى رفيع لغة فرنسية للمدارس اللغات

امتحان المستوى الرفيع اللغة الالمانية للمدارس اللغات

الاربعاء 24 يناير 2024

امتحان العلوم

امتحان مستوى رفيع لغة انجليزية

امتحان للمدارس الرياضية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ

الخميس 18 يناير 2024

امتحان اللغة العربية والخط والاملاء

وامتحان التربية الدينية

الاحد 21 يناير

2024 امتحان الجبر

وامتحان العلوم

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان الهندسة

وامتحان الحاسب الآلي

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان اللغة الانجليزية

وامتحان التربية الفنية

الاربعاء 24 يناير 2024

امتحان الدراسات الاجتماعية