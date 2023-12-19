الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حقوق القاهرة" تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 31 ديسمبر

الخشت
الخشت

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامح عمرو، عميد الكلية، عن الجدول الزمني لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023/ 2024، والتى من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة العربي.

وتستمر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، حتى يوم 24 يناير المقبل.

وحددت كلية الحقوق بجامعة القاهرة عدد من التعليمات الهامة لطلاب الكلية، بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، ومنها مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق، وعلى كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية، وممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان، وممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في وقت سابق عن انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة  الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تكون الجامعة منارة تعليمية ذات جودة عالمية في المجال التعليمي والتطبيقي.

وقال الخشت، إن المعامل تتيح الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البيئة والمناخ الملائمين لهم للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية، وقد وفرت الجامعة قاعات للمذاكرة للطلاب في غير أوقات المحاضرات.

وأوضح أن إنشاء الجامعة الدولية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي نحو آفاق مستقبلية أكثر تميزا، ويطبق منذ اليوم الأول أحدث أنظمة التعليم والتعلم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويتجه نحو احترافية وعالمية الأداء المؤسسي والأكاديمي وفقًا للمعايير المتفق عليها دوليًا، ويمتلك قدرات إكاديمية علمية وعملية تنافسية محليا ودوليا.

كلية الحقوق جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامح الجدول الزمني نهاية الفصل تبدأ الاختبارات

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