الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يستقبل السفير اللبنانى بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

وزيرالتعليم العالي
وزيرالتعليم العالي والسفير اللبنانى

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر ولبنان في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د.شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا لعلاقاتها مع أشقائها العرب، وتحرص على تعظيم ومُضاعفة أوجه التعاون مع لبنان، وإرساء علاقات تعاون وثيقة، وتعمل على تقديم الدعم الكامل للطلاب اللبنانيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بزيادة المنح المُقدمة سنويًّا للطلاب اللبنانيين للدراسة بالجامعات المصرية، وبخاصة فى مجال الطب والهندسة، وكذلك تفعيل المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية واللبنانية فى البرامج والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب اللبنانيين للدراسة في مصر، ودراسة آليات تجديد البرنامج التنفيذي بين مصر ولبنان.

تيسير الإجراءات اللازمة للطلاب اللبنانيين الدارسين بالجامعات المصرية

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ووعد د.أيمن عاشور بتيسير الإجراءات اللازمة للطلاب اللبنانيين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للدارسين اللبنانيين في الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالي يستقبل السفير اللبنانى بالقاهرة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

ومن جانبه، وجه السفير اللبنانى الشكر للحكومة المصرية على دعمها المُتواصل لأشقائها في لبنان، ورعايتها للطلاب اللبنانيين الدارسين في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على دعم المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، وخاصة التعاون بين الجامعات المصرية واللبنانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن جامعة بيروت العربية تعد نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين مصر ولبنان.

اللبنانيين الدارسين بالجامعات المصرية وزير التعليم العالي سفير لبنان قطاع الشئون الثقافية مصر ولبنان

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