ارتفعت معدلات البحث عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأحد 14 يناير 2024، ووفقا للخريطة الزمنية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتستمر لمدة 10 أيام في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية بجميع المحافظات.

ويستمر العام الدراسى الحالي 2023-2024، حتى 8 يونيو 2024 بإجمالي 35 أسبوعًا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، بينما يستمر الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 25 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

ويوم الثلاثاء 9 يناير 2024، تبدأ امتحان الترم الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى

ويوم 27 يناير 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتستمر أسبوعين على أن تنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

امتحانات الترم الأول لطلاب أولى ثانوي 2024

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقًا لمدير المديرية، بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024.

على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في الجامعات ينطلق اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 30 مايو 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات 2024 لتعقد خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

مصادر بالتعليم : امتحانات الفصل الدراسي الأول في مستوى الطالب المتوسط