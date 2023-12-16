الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث عن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الأحد 14 يناير 2024، ووفقا للخريطة الزمنية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتستمر لمدة 10 أيام في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية بجميع المحافظات.

ويستمر العام الدراسى الحالي 2023-2024، حتى 8 يونيو 2024 بإجمالي 35 أسبوعًا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة لغات، بينما يستمر  الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 25 يناير 2024.

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم دخول الامتحان

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

ويوم الثلاثاء 9 يناير 2024، تبدأ امتحان الترم الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى

ويوم 27 يناير 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وتستمر أسبوعين على أن تنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

txt

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

امتحانات الترم الأول لطلاب أولى ثانوي 2024

وعن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، يتم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقًا لمدير المديرية، بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024.

على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 

جدير بالذكر، أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في الجامعات ينطلق اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 30 مايو 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الثاني في الجامعات 2024 لتعقد خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بالكليات والمعاهد المختلفة.

 

اقرأ أيضا 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

مصادر بالتعليم : امتحانات الفصل الدراسي الأول في مستوى الطالب المتوسط

امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الترم الأول المدارس الحكومية والخاصة

مواد متعلقة

تبدأ في يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس

الإجازات الرسمية فى الفصل الدراسى الأول للمدارس 2024

مواعيد الإجازات في المدارس الترم الأول 2023-2024

المصروفات الدراسية 2024.. جميع المراحل والفئات المعافاة

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024

موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسى الجديد 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟