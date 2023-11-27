الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

طلاب
طلاب

تتصدر تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 كافة محركات البحث العالمية مع اقتراب موعد إجراء امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعلمية وطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 وذلك حيث تعد الوسيلة الوحيدة لدخول الامتحانات وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم.

تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

تفعل كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال شهر ديسمبر المقبل حيث يدخل كل طالب من طلاب الصف الثالث الإعدادي بياناته الشخصية والمواد التي يقوم بدراستها خلال الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الحالي 2023-2024 وذلك وفقا للخطوات الإلكترونية التالية:-

الخطوة الأولى:- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم  (من هنا).

الخطوة الثانية:- اختيار أيقونة استمارة امتحانات طلاب 3 إعدادي.

الخطوة الثالثة:- إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب المتقدم للامتحانات بدقة.

الخطوة الرابع:- تحميل كافة الأوراق اللازمة للاستمارة.

الخطوة الخامسة:- الضغط على كلمة حفظ.

موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

المستندات المطلوبة لاستمارة 3 إعدادي 2024

تتلخص المستندات المطلوبة لاستمارة الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023-2024 في كافة محافظات الجمهورية المؤهلة فيما يلي:-

  • شهادة ميلاد الطالب والأصل للاطلاع عليها.
  • عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4*6.
  • إيصال سداد رسوم المصروفات الدراسية ويتم دفعها في مكاتب البريد المصري.
  • صورة من بطاقة ولي الأمر مميكنة.
  • إيصال سداد رسوم استمارة الامتحانات ويتم دفعها في مكاتب البريد المصري.
  • طباعة الاستمارة عقب التأكد من صحة المعلومات المسجلة وتقديمها للمدرسة المقيد بها الطالب عقب توقيع ولي الأمر.
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موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

txt

الآن رابط استمارة الشهادة الاعدادية 2024.. وموعد امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 

تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم 14 يناير 2023 وتستمر لمدة 14 يوم في كافة مدارس الجمهورية لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة بشكل رسمي من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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