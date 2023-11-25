موعد إجازة نصف العام 2024.. أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول

زاد البحث عن موعد اجازة نصف العام 2024 قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراس يالحالي 2023-2024 لطلاب المدارس (الحكومية، الخاصة، التجريبية) عربي ولغات والجامعات المصرية في مختلف محافظات الجمهورية وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد رسميا.

موعد اجازة نصف العام 2024

تبدأ موعد اجازة نصف العام 2024 للمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 والتي تستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 طبقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي حيث يستفيد منها الطلاب في كافة المراحل التعلمية بالراحة والتنزه والسفر والاستمتاع للفصل بين الترم الأول والثاني خلال العام.

يذكر أن الفصل الدراسي الأول 2023-2024 انطلق يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في المدارس والجامعات وتستمر الدراسة الفعلية به لمدة 17 أسبوع وفقا للمخطط الدراسي للعام الحالي والذي تم اعتماده من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني وووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل انطلاق العام الدراسي.

أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 9 يناير 2024 في كافة المدارس بالمحافظات فيما تبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 9 يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023 والتي تم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعد كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا إلى وضع خطة لامتحانات الفصل الدراسي الأول واختيار اللجان في كافة المدارس والتي ستجرى بها امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في شهر يناير المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي والذي صدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 25 مايو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 15 يونيو 2024.

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