جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع صفوف النقل بالجيزة

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر وموعد اختبارات الشهر لصفوف النقل.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، أعلنته مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

تنطلق الاختبارات بداية من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة بمحافظة الجيزة

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 الجيزة

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 30 نوفمبر 2023

امتحان العلوم والمهارات المهنية، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023

الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

امتحانات شهر نوفمبر آخر امتحانات الترم الأول

ويعد امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.

درجات امتحانات نوفمبر 2023

ويتم تخصيص نحو 10% من درجات المادة لامتحانات نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن امتحانات نوفمبر 2023 مقتصرة على طلاب النقل فقط من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

تعقد الاختبارات، على مستوى المدارس، فى ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة على أن يكون معلم الحصة هو المسئول عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجدول الاختبارات، والاختبارات عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.