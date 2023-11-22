الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 لجميع صفوف النقل بالجيزة

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب انتهاء شهر نوفمبر وموعد اختبارات الشهر لصفوف النقل.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023، أعلنته مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

المدارس تستعد لعقد تاني اختبار شهري لطلاب صفوف النقل

تنطلق الاختبارات بداية من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر المقبل، تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الثلاثة بمحافظة الجيزة

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 الجيزة

امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 30 نوفمبر 2023

 امتحان العلوم والمهارات المهنية، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023

 الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

 امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023

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"التعليم" تستكمل اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

امتحانات شهر نوفمبر آخر امتحانات الترم الأول

ويعد امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل.

درجات امتحانات نوفمبر 2023

ويتم تخصيص نحو 10% من درجات المادة لامتحانات نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن امتحانات نوفمبر 2023 مقتصرة على طلاب النقل فقط من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

تعقد الاختبارات، على مستوى المدارس، فى ورقة مستقلة للطالب تحتوى على السؤال ومكان للإجابة على أن يكون معلم الحصة هو المسئول عن ملاحظة الامتحان ولا يشترط أن يكون معلم المادة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجدول الاختبارات، والاختبارات عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية. 

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2023 شهر نوفمبر صفوف النقل اختبارات الشهر جداول امتحانات شهر نوفمبر جداول امتحانات شهر نوفمبر 2023 الجيزة

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