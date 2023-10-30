"التعليم" تستكمل اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل، لليوم الثاني على التوالي بالعام الدراسي الحالي 2023 /2024، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وتعقد الاختبارات وفقًا لجداول محددة من الإدارات التعليمية داخل اليوم الدراسي ولا خلل بالحصص الدراسية.

وأكدت المديريات التعليمية أن تقييم الطلاب يتم وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية، لشهر أكتوبر فى جميع المواد.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها للمدارس، بضرورة أن امتحانات شهر أكتوبر سوف تضم أسئلة من مقررات أول شهر في الدراسة فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر توضع بمعرفة موجهي المواد، وسوف يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

حظر الغياب نهائيًا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر أكتوبر، يحضر الامتحان متخذًا الإجراءات الاحترازية، حيث إنه ممنوع تجاهل هذه الإجراءات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا، وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).

كما نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ممنوع أيضًا تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر إلا للضرورة القصوى.

كما تم التأكيد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة حضور الطلاب في امتحانات شهر أكتوبر بالزى المدرسي، ويمنع الزي المخالف.