السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل العام الدراسي الحالي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

جدول اختبارات شهر أكتوبر، لصفوف النقل، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية.

ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تضع الإدارات التعليمية جداول اختبارات شهر أكتوبر، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وتختلف جداول الاختبارات من إدارة لأخرى، على أن يتم وضعها في داخل اليوم الدراسي دون تعطيل لسير العملية التعليمية.

استعدادات المدارس 


فيما تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد أول اختبار شهر لصفوف النقل، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على أن تبدأ الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية، بداية من الأسبوع الجاري، على أن يكون الاختبار مكون من عدد أسئلة بسيطة من داخل المنهج الدراسي المقرر لشهر أكتوبر، وفقًا لما قررته وزارة التربية والتعليم.

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قرار وزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

جدول اختبار شهر أكتوبر لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي

تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار على تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

على أن تكون المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية تشمل اللغة العربية خمس فترات، والتربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) فترة واحدة، والرياضيات ثلاث فترات، والعلوم فترتان، واللغة الانجليزية (connect) فترتان، والدراسات الاجتماعية فترة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة، والمهارات المهنية فترة واحدة، والقيم واحترام الآخر نصف فترة، والتربية الفنية فترة واحدة، والتربية البدنية والصحية فترة واحدة، والتربية الموسيقية نصف فترة، وأنشطة التوكاتسو نصف فترة، واللغة الانجليزية (Connect Plus) الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية فترتان، على أن يراعى أن يكون مجمل الفترات لليوم الدراسي ٤ فترات، ومجمل الفترات أسبوعيًا ٢٠ فترة، ومدة الفترة حصتان.

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وأوضح القرار أنه يشارك في تدريس المناهج الدراسية معلمو المواد الأساسية، كل في تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيُستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.

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