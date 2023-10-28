جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي حاليا، وذلك من قبل كافة الأسر المصرية التي لديها أبناء في المدارس بصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023

أعدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي 2023 لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي في كافة محافظات الجمهورية ولذلك لقياس مدى اكتساب الطالب لمهارات من خلال المناهج الدراسية في كافة المواد.

وجاء جدول الامتحانات لطلاب 6 ابتدائي كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 امتحان مادة الرياضيات.

توزيع درجات اختبار الشهور 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توزيع درجات اختبار الشهور للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 سيكون كما يلي:-

يحصل الطالب على 10 % من درجة الامتحان الشهر (أكتوبر، نوفمبر) ليكون توزيع درجات في كل مادة كما يلي:-

80 % من درجة اختبار الفصل الدراسي.

10 % من درجة امتحان الشهر (أكتوبر، نوفمبر).

5 % على الحضور والمواظبة على الدراسة.

5 % سلوك الطالب في الفصل.

وذلك وفقا للبيان الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب المدارس (الحكومية، الخاصة، الرسمية) عربي ولغات من كافة محافظات الجمهورية وذلك في إطار النهوض بالعملية التعليمية والوصول إلى مستوى تعليمي أفضل للطلاب.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 لطلاب صفوف القبل والشهادة الإعدادية فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والمعتمد رسميا.