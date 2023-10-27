موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 وخطوات الاستعلام عن الزيادة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء نوفمبر يكثر التساؤل عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 عبر جوجل، حيث تستعد الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي، لبدء عمليات الصرف للمعاشات، وذلك لأصحاب المعاشات ومستحقيها والذي يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص صاحب معاش ومستفيد.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

والتي تصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة في البريد والبنوك، وذلك بالإضافة إلى كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي التي توزع على أنحاء الجمهورية، وذلك علاوة على كافة منافذ شركة فوري وأيضا المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، و أماكن صرف المعاشات، وخطوات الاستعلام.

موعد صرف زيادة المعاشات

زمن جانبه، قال اللواء جمال عوض، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن وجود زيادة الجديدة في المعاشات، زإنها سوف تصرف بآثر رجعي، بدءًا من شهر نوفمبر، وعلى أن يحصل أصحاب المعاشات على الزيادة لشهري أكتوبر ونوفمبر معًا، وذلك أثناء صرف معاش شهر نوفمبر لعام 2023، وستبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر في 2023 بدء من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر، وستستمر على مدار 6 أيام، وذلك طبقًا لـ"القومية للتأمينات الاجتماعية".

وتابع «عوض»، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن ليس يوجد أي استثناءات للمنحة، فكل المواطنين أصحاب المعاشات سيحصلون عليها، موضحًا:

“مستفيدو المعاش هيحطوا الكارت في يوم 1 نوفمبر هيلاقوا المبلغ 600 جنيه زيادة مبلغ 300 عن شهر أكتوبر، وقيمة 300 عن شهر نوفمبر”.

أماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023

البريد المصري. فروع البنوك. منافذ فوري. ومن خلال ماكينات الصرف الآلي المتوفرة بكافة أنحاء الجمهورية ATM.

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خطوات الاستعلام عن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات القيام بالاستعلام عن صرف المعاشات وذلك من خلال الدخول من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات، وتكون باتباع الخطوات التالية.