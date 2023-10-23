زيادة المعاشات نوفمبر 2023 وموعد وأماكن صرفها للمستحقين

يصرف 11 مليون مواطن زيادة المعاشات في نوفمبر المقبل حيث يحصلون على 600 جنيه عن شهري أكتوبر ونوفمبر مجتمعين، بعد تأجيل زيادة المعاشات ليحصل عليها المواطنين بأثر رجعي مع صرف معاشات نوفمبر المقبل.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وموعد صرفها.

زيادة المعاشات نوفمبر 2023

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 سبتمبر الماضي صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لأصحاب المعاشات لتصل العلاوة إلى 600 جنيه في العام الجاري بعد صرفها في ابريل الماضي، وتشمل الزيادة جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بإجمالي 11 مليون مواطن.

وتهدف زيادة المعاشات إلى حصول المواطنين على مستوى يتناسب مع متطلبات الحياة، وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالضغط على الرابط التالي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

ثم اختيار أيقونة خدمات ومنها خدمات أصحاب المعاشات، ثم اتسعلام عن المعاش، ولكي تتمكن من القيام بهذا الخطوات لابد أن يكون لديك حساب على الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي باستخدام رقم البطاقة.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023

يبدأ صرف معاشات نوفمبر المقبل في بداية الشهر والذي يوافق الأربعاء 1 نوفمبر 2023، ويحصل أصحاب المعاشات على قيمة المعاش الأساسية وعليها زيادة بقيمة 600 جنيه على أن يبدأوا الشهر المقبل في صرف المعاش بزيادة 300 جنيه.

ويستطيع أصحاب المعاشات صرف زيادة المعاشات مع المعاش نفسه من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الجمهورية ATM ، أو من مكاتب البريد المصري، أو البنوك التجارية وبنوك القرى، أو منافذ شركة فورى وأيضصا يمكنهم الحصول على المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.