موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة .. منافذ صرف المعاشات المعتمدة

يتساءل الملايين من أصحاب المعاشات في كافة محافظات الجمهورية عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تطبيق بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي عقب إقرار أعضاء مجلس النواب لها خلال الأيام الماضية.

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة

وأقر أعضاء مجلس النواب الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء زيارة المشروعات التنموية في بني سويف بهدف الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية حيث تم تحديد موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة خلال الأسبوع الأول من الشهر ويتم الصرف بأثر رجعي.

وفقا لبيان الدكتور محمد معيط وزير المالية فإن زيادة معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغ سن الـ 60 في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن سواء من المستحقين أو المستفيدين من ذويهم عقب وفاتهم حيث بلغت 300 جنيه شهريا ويتم الصرف في شهر نوفمبر 600 جنيه لشهر نوفمبر وأكتوبر.

جدول صرف معاشات نوفمبر من مكاتب البريد

يتم صرف معاشات أكثر من 11 مليون مواطنين من مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية وفقا للشرائح المالية وفقا للجدول الذي تم إعداده مسبقا لتنظيم عملية الصرف من المنافذ المعتمدة وهي كما يلي:-

تخصيص يومي 1 و2 نوفمبر 2023 لصرف الفئات التي تحصل على معاش أكثر من 1000 + الزيادة الجديدة.

تخصيص يومي 3 و4 نوفمبر 2023 لصرف الفئات التي تحصل على معاش أكثر من 2000 + الزيادة الجديدة.

تخصيص يومي 5 و 5 نوفمبر 2023 لصرف الفئات التي تحصل على معاش أكثر من 3000 + الزيادة الجديدة.

منافذ صرف المعاشات 2023

اعتمدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة منافذ لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل في العديد من محافظات الجمهورية وهي كما يلي:-

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

البنوك التجارية وبنوك القرى والنجوع.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm.

فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة.

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة الذكية.