الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

صرف المرتبات
صرف المرتبات

صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر اليوم

300 جنيه زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية 16.4 مليار جنيه سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب، مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

وقال الوزير إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
 

وزير المالية: لا زيادة للضرائب فى الوقت الحالى

وأوضح الوزير أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر، بما انعكس فى إجراء ٤ زيادات فى أقل من عامين.

 

محمد معيط وزير المالية صرف الزيادات الجديدة اليوم مرتبات أكتوبر

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