وزير المالية: لا زيادة للضرائب فى الوقت الحالى

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن أوساط رجال الأعمال والمستثمرين استقبلت بارتياح شديد تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن الدولة لا تنوي زيادة الضرائب في الوقت الحالي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب.

وصرح المحاسب القانوني أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأن تصريحات وزير المالية تعد بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين ومؤشر قوي على ثبات السياسة الضريبية لمصر.

استقرار السياسات الضريبية يساعد على جذب الاستثمارات

وقال أشرف عبد الغني إن استقرار السياسات الضريبية يساعد على جذب الاستثمارات، لأن أي مستثمر يسأل دائمًا قبل بدء استثماره في أي دولة عن السياسات الضريبية ومدى استقرارها؛ لأن ذلك يساعد في إعداد دراسة جدوي المشروع بشكل جيد.

أشار إلى أن بديل زيادة الضرائب هو رفع كفاءة تحصيل الضرائب والانتهاء من المتأخرات الضريبية التي ستساهم في تحصيل مبالغ كبيرة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في رغبة مصر في توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تصريحات معيط تعد أيضًا تمهيدًا جيدًا لوثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس المقبلة، والتي ستضع مصر في مصاف أفضل الدول من حيث السياسات الضريبية.