الأحد 22 أكتوبر 2023
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مصر

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

العلاوات الخمس لأصحاب
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

متى يتم  صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023؟.. زادت تساؤلات ملايين المواطنين المستحقين للمعاش خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.

 موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

يأتي صرف العلاوات الخمس للمعاشات بعد حكم محكمة القذاء الإدارى بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف 80% من العلاوات الخمس، فى سبيل تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن أصحاب المعاشات، وفى انتظار إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، عن مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للعام الحالى.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، عن جدول مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، وذلك بعد إقرارها ووضع حد أدنى لصرف المعاش يصل إلى 1105 جنيها، طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمحددة من وزارة التضامن الإجتماعى.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

كما كشف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، عن مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، وذلك بعد البدء رسميا فى صرف العلاوات الخمس للمستحقين على ثلاث دفعات المرحلة الأولى منها كانت خلال شهر سبتمبر العام الماضى، فيما يتم صرف العلاوة الثانية من الخمس علاوات فى شهر مارس من العام المقبل 2024 لكافة المستحقين ووفقا لفئات المعاش والحد الأدنى له.

من هم المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023؟

كذلك، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 وهى العلاوة الثالثة والأخيرة فى العام بعد المقبل 2025، والمقرر صرفها لجميع المتقاعدين المستحقين لصرف العلاوات الخمس.

الاستعلام عن مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

وايضا، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، الإستعلام عن مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى وعبر عدة خطوات بسيطة كالأتى:

1- الدخول على الموقع اللأكترونى لهيئة التأمينات الإجتماعية من هنآآ.

2- كتابة بيانات صاحب المعاش المستعلم وتتضمن الإسم وفقا لتحقيق الشخصية وإسم الأم فى الأماكن المخصصة.

3-  إرسال طلب الإستعلام من خلال الموقع الإلكترونى.

 

هل العلاوات الخمسة لكل أصحاب المعاشات؟

ويستعرض " الدستور"  فئات صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، وهى كالأنى:

1- فئة أصحاب المعاشات ممن يتقاضون معاش أقل من 2000 شهريا، حيث يتم الصرف خلال أكتوبر الجارى من قيمة العلاوة الآولى للمعاش.

2- فئة المواطنين من أصحاب المعاش الشهرى ما بين 2000 إلى 3000 جنيها شهريا، حيث يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات منهم 21 من أكتوب الحالى 2023 ضمن العلاوة الآولى.ز

3- فئة أصحاب المعش أكثر من 3000 جنيه شهريا، يتم الصرف لهم خلال 28 أكتوبر الجارى، وهى العلاوة من ضمن قيمة العلاوة الآولى التى يبدأ صرفها خلال سبتمبر 2022.

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