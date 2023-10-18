الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وخطوات الاستعلام عنها

صرف معاشات
صرف معاشات

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2023 وخطوات الاستعلام عنها من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أعلنت هيئة التأمينات الإجتماعية  من خلال صفحتها الرئيسية على موقع فيسبوك أنه قد اقترب إصدار  قرار يوضح موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث أن الهيئة أكدت أنه تم بدء العمل بصرف العلاوة الأولى من  العلاوات الخمس في شهر سبتمبر للعام الماضي ومن المقرر أن يتم صرف العلاوة الثانية في شهر مارس لعام 2024 ميلادي، و العلاوة الثالثة في شهر سبتمبر لعام 2024 ميلادي، والعلاوة الأخيرة في شهر مارس لعام 2025 ميلادي والتي سوف يتم صرفها بعد مرور عامين من ذلك الوقت.

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خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة

كما أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إمكانية  الاستعلام عن العلاوات الخمسة بكل سهولة وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

-الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

-إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم  والتي تتمثل في كل من الاسم بالكامل وكذلك اسم الأم بشكل دقيق في أماكنها المحددة.

-إرسال الطلب عبر الموقع الإلكتروني.

الفئات المستفيدة من صرف العلاوات الخمسة 

تشمل صرف العلاوات الخمس فئات معينة من المواطنين وهم ثلاث فئات كالتالى:

الفئة الأولى 

تشمل الفئة الأولى المواطنين الذين يتقاضون أقل من ألفي جنيه كمعاش وتم صرف لهم فى 14 أكتوبر الحالى وذلك من قيمة العلاوة الأولى 

الفئة الثانية 

الفئة الثانية تشمل من يتقاضون معاشات تتراوح بين الألفين والثلاثة آلاف جنيه مصري، وسيحصلون على العلاوة في اليوم الواحد والعشرين من أكتوبر الحالي من العلاوة الأولى .

الفئة الثالثة

 تتضمن الذين يتقاضون معاشات تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، وسيتم صرف العلاوات لهم في نهاية شهر أكتوبر الحالي في اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2023 وهى من قيمة العلاوة الأولى التى بدأ صرفها فى سبتمبر الماضى.

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