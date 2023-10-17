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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

معاشات
معاشات

نال البحث عن موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 ارتفاعًا ملحوظًا على محرك البحث جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد تقريبًا، خاصة أن معاشات شهر نوفمبر من المنتظر أن يتم صرفها بالزيادة الجديدة للمنحة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي. 

موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023

في التقرير التالي نرصد موعد قبض معاشات شهر نوفمبر 2023 وفق الجدول الرسمي الذي يتم من خلاله صرف معاشات كل شهر. 

يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في اليوم الأول من الشهر كما هو معتاد في الصرف أي يكون صرف المعاشات يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023. 

ومع صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يتم صرف الزيادة الجديدة للمنحة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، حيث قرر رفع قيمة المنحة من 300 جنيه إلى 600 جنيه. 

كان من المقرر صرف زيادة المنحة الاستثنائية الجديدة أي مبلغ 600 جنيه بداية من أكتوبر الجاري ولكن تقرر تأجيلها إلى نوفمبر القادم على أن يتم صرفها بأثر رجعي من أكتوبر، بحيث يكون قيمة الزيادة التي سيتم صرفها في معاشات نوفمبر (300 جنيه عن شهر أكتوبر و300 جنيه عن شهر نوفمبر). 

موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة .. منافذ صرف المعاشات المعتمدة

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أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023 

يمكن لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد صرف معاشات شهر نوفمبر من عدة منافذ متاحة أمامهم وهى البريد المصري، البنوك التجارية وبنوك القرى وماكينات الصرف الآلي  ATM الخاصة بها، وكذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو عن طريق المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

وفي نفس الحدث الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد، أعلن أيضًا زيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%. 

وبذلك تصبح قيمة المعاشات للمستفيدين بتكافل وكرامة بعد الزيادة كالتالي:

718.75 جنيه للأسرة المستفيدة بدلا من 625 جنيها 

646.88 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة بدلا من 562.5  جنيه

503.13 جنيه للأيتام بدلا من 437.5 جنيه 

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زيادة معاش تكافل وكرامة 2023.. تعرف على الزيادة وموعد الصرف

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