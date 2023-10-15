بدء الصرف من اليوم.. اعرف قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

ترتفع معدلات البحث عن تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 مع بدء صرف المعاش اليوم للمستحقين والذي يكون في منتصف كل شهر، ويسعون لمعرفة قيمة الزيادة الجديدة وحسابها في المعاش وهل تم صرفها بالفعل أم تأجيلها للشهر القادم مثلما تم مع أصحاب المعاشات والموظفين.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

نعرض في التقرير التالي قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي عن زيادة الفئات المستحقة لأصحاب معاش تكافل وكرامة بقيمة 15% لأصحاب المعاشات ويتم تطبيقها من أكتوبر الجاري.

بحيث تصبح قيمة المعاشات قبل الزيادة وبعدها كالتالي

الأسرة المستفيدة التي كانت تقبض معاش تكافل وكرامة بقيمة 625 جنيها تحصل الآن على معاش 718.75 جنيه.

المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة الذين يقبضون معاش تكافل وكرامة بقيمة 562.5 يحصلون الآن على معاش بقيمة 646.88 جنيه.

الأيتام الذين كانوا يحصلون على معاش تكافل وكرامة بقيمة 437.5 جنيه يحصلون الان على معاش بقيمة 503.13 جنيه

مميزات تكافل وكرامة

وفي تصريح سابق لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أوضحت أن المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة تتوافر لهم عدة امتيازات أخرى وهي

الحق في مجانية التعليم

الحق في الدعم الغذائي

الحق في دعم الخبز

ومن هذا المنطلق يصل نصيب كل أسرة من الدعم إلى 1200 جنيه شهريًا، الأمر الذي يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم.

الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

يمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال تجهيز عدد من الأوراق المطلوبة ثم التوجه للوحدة الاجتماعية الموجودة في منطقتك السكنية وتقديم هذه الأوراق وهي

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

تسليم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

تسليم صورة إقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.