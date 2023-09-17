الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش بعد الزيادة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 ومعرفة قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 من خلال موقع التضامن الاجتماعي الذي يوفر رابط مباشر وهو الموجود هنا https://tk.moss.gov.eg/

كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة المتقدم بالطلب

الضغط على كلمة بحث

زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

في حزمة مالية جديدة للتخفيف عن المواطنين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال لقاء مع أهالي بني سويف عن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، والتي تشمل 5 ملايين أسرة، من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في اكتوبر القادم مباشرة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة قبل زيادة أكتوبر

- 625 جنيها للأسر المستفيدة

- 562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة

- 437.5 جنيه للأيتام

قيمة الزيادة الجديدة لمعاشات تكافل وكرامة

718.75 جنيه للأسر المستفيدة

646.88 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة

503.13 جنيه للأيتام

الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة

يمكن الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد تقديم عدة أوراق للوحدة الاجتماعية الموجودة في المحيط السكني للشخص المتقدم للحصول على المعاش

تتمثل هذه الأوراق في التالي صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلا، صور شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

كذلك صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، ومعها قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

بالانسبة للاشخاص ذوي الاعاقة يجب تسليم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

في حالة وفاة أحد الأزواج يجيب تقديم صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل، أو صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال لهذه الحالات، كما يجب تسليم صورة إقرار الوصاية للأيتام وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.