الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش الجديدة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عن حزمة جديدة من الزيادات لمواجهة غلاء المعيشة.

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023

في التقرير التالي تجدون كل التفاصيل المتعلقة بزيادة معاشات تكافل وكرامة2023 والتي تشمل 5 ملايين أسرة.

خلال لقاء عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت مع عدد من أهالي بني سويف، أعلن زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد زيادة سبتمبر 2023 

- 625 جنيها للأسر المستفيدة  وبعد الزيادة بنسبة 15% يصبح المعاش 718.75 جنيه.

- 562.5 جنيه للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة وبعد الزيادة بنسبة 15% يصبح المعاش 646.88 جنيه.

- 437.5 جنيه للأيتام وبعد الزيادة بنسبة 15% يصبح المعاش 503.13 جنيه.

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خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة وتنطبق عليهم شروط الحصول على المعاش تجهيز الأوراق التالية والتوجه إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة. 

  • صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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