الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. وجدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 محور اهتمام الملايين من موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف ورغبتهم في شراء حلوى المولد واستعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 خلال أيام ورغبة أولياء الأمور في شراء مستلزمات الدراسة وسداد المصروفات الدراسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

تبدأ وزارة المالية في تحويل أموال مرتبات موظفي الدولة إلى حساباتهم البنكية في موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 الوارد في الكتاب الدوري المعتمد والذي ينظم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث حددت وزارة المالية الفترة من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 لعملية الصرف في كافة محافظات الجمهورية.

وأهابت الدولة الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm حيث يتاح الصرف لموظفي كافة الجهات الإدارية منذ اليوم المخصص لصرف الهيئة أو الشركة أو الوزارة التي يعمل بها خلال الـ 5 أيام المخصصة للصرف.

نسبة الزيادة الجديدة فى المرتبات بعد قرار الرئيس السيسي اليوم

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

جدول مرتبات موظفي الدولة عقب الزيادة 2023

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حزمة من القرارات المالية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الأيام المقبلة جاء على رأسها مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه ورفع الحد الأدني للأجور ليصبح 4 ألاف جنيه بدلا من 3500 فيما زادت مرتبات موظفي الدولة وفقا للجدول التالي:-

  • بلغت مرتبات موظفي الدرجو الوظيفية الممتازة نحو 10500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجات العالية نحو 8500 جنيه.
  • بلغت مرتبات المدير العام  نحو 8000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة الأولى نحو 7500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة الثانية نحو 6000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة الثالثة نحو 5500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة الرابعة نحو 5000 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة الخامسة نحو 4500 جنيه.
  • بلغت مرتبات موظفي الدرجة السادسة نحو 4000 جنيه.
  • بلغت مرتبات حاملي درجة الماجستير نحو 6500 جنيه.
  • بلغت مرتبات حاملي درجة الدكتوراة نحو 7000 جنيه.

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