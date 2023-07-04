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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالرقم القومي| رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمتقدمين الراغبين في الاستفادة ببرامج الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن والأيتام وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وخطوات التقديم للاشتراك في البرنامج للراغبين في ذلك.

يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي تيسر هذه الخطوة بكل سهولة عبر موقعها هنا.

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش  تكافل أو كرامة.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

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الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 

من أجل الاشتراك في البرنامج المقدم من الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم يجب توفير الأوراق التالية ثم التوجه بها إلى مكتب الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن للشخص المتقدم هذه الأوراق هي:

1- صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة 

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

6- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة 

يجب العلم أنه من أجل الموافقة على الشخص المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة توافر الآتي:-

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية. 

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