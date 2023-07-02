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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يزداد البحث عن رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن فيزا تكافل أو كرامة أو تقديم الشكوى.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

نوضح في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.

الوصول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في هذا الرابط.

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة 

الضغط على كلمة استعلام 

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

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الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

صورة بطاقة الرقم القومى

 صورة المستند الدال على حالة الأرملة (شهادة وفاة الزوج)

 صورة قسيمة الطلاق للسيدة المطلقة

 وصور شهادات ميلاد الأبناء واثباتات قيد من المدارس

 وفى حالة المرض لابد من وجود تقرير طبي

صورة شهادة ميلاد الأطفال من عمر يوم إلى 18 عام 

إفادة من مدارس الاولاد من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة

أسباب الرفض للاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة 

  1. حيازة ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) أو إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) أو ملكية رءوس مواشى للتجارة (ثلاثة أو أكثر).
  2. إمتلاك أو الاشتراك  في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)
  3. الحصول على معاش قطاع خاص/ عام /حكومى/ جيش/ شرطة عن ذاته، أو من يحصل  على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر أو تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
  4. ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة أو امتلاك معدات ثقيلة مثل ( لودر/ ماكينة طحين/ خلاط بناء) أو دفع مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.
  5. العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) أو العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (بدون اشتراك تأمينى) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.
  6. السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج).
  7. عدم الاستدلال على الأسرة فى نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).
  8. مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).

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