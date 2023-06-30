التضامن: 1٫25 مليون جلسة توعوية لأسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم استحداث بحث تكوينى حول أساليب التربية الأسرية لدى أسر تكافل وكرامة، حيث تم إعداد دليل للتربية الأسرية الإيجابية.

وأضافت فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 10 سنوات فى عهد الرئيس السيسي، أنه تم تدريب مدربين لكل من (200 أستاذ جامعة بـ20 محافظة، 2500 رائدة اجتماعية، 2250 من مديرى ومشرفى الحضانات)، كما تم تنفيذ ندوات وتوعية لـ(12 ألف طالب بالجامعات، 1,25 مليون جلسة توعوية لأسر تكافل وكرامة وقرى حياة كريمة، 500 ألف من أسر الأطفال بالحضانات).



برنامج الألف يوم الأولى

وأشارت إلى أنه تم تمويل 71 ألف سيدة حامل للمرة الأولى، أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مُختارة، لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريًا بإجمالي تكلفة 100,800 مليون جنيه، حيث تبلغ تكلفة النقاط التي تتم إضافتها على بطاقة الدعم الغذائي 120 جنيهًا شهريًا، بشرط استخراج بطاقات متابعة صحية للمرأة والطفل وحضور دروس محو الأمية.



البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة

وأوضحت أن 1067 حضانة طفولة مبكرة، و28 مركزًا للأسرة والطفل تم بناؤها، وتطويرها، يستفيد منها 73960 ألفًا من الأطفال تحت سن 4 سنوات، بتكلفة 250 مليون جنيه مصري، وتم تدريب 5600 ميسرة بالحضانات، كما تمت توعية 20750 من أسر قرى حياة كريمة، لتعزيز ممارسات النظافة، ونمط الحياة الصحية، وإجراءات مكافحة عدوى كوفيد، وتوزيع حقائب على مستلزمات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى الكشف الطبي على عدد 1000 من أطفال حضانات مركز كوم أمبو بأسوان، وتوزيع العلاج والنظارات، وإجراء العمليات اللازمة، كذلك تم الكشف الطبى على عدد 650 من أطفال حضانات مركز الأقصر محافظة وتوزيع العلاج والنظارت وعمل العمليات.