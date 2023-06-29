الأوراق المطلوبة للحصول معاش تكافل وكرامة 2023.. وخطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين

بعد التقديم لبرنامج تكافل وكرامة 2023 واستيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة، يمكن الحصول على أسماء المقبولين في البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج، وللقيام بذلك يُمكن اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع استعلام تكافل وكرامة.

2- كتابة الرقم القومي للمستفيد في المكان المخصص.

3- الضغط على زر "استعلام".

4- ستظهر للمستفيد تفاصيل المعاش ومبلغه وتاريخ صرفه ومدة صرفه.

الأوراق المطلوبة للحصول معاش تكافل وكرامة 2023

يجب الانتباه إلى أنه للحصول على معاش تكافل يجب توفير مجموعة من الوثائق والمستندات الضرورية، وهي كالتالي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي السارية والتي تحتوي على العنوان الحالي للفرد الذي يرغب في الحصول على المعاش، وذلك للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

2- صورة قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

3- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الممكنة.

4- صورة من بطاقة التموين الممكنة، وإذا كانت الأسرة لا تمتلك بطاقة تموين فيجب تقديم أي وثيقة تثبت الدخل القليل الذي تتقاضاه الأسرة.

5- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا، ويجب أن يكون الأطفال مسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل.

6- شهادة كمبيوتر للأفراد الأقل من 18 سنة، وهي وثيقة تثبت التسجيل في السجل الحكومي للسكان.