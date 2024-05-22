الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انكسار الموجة الحارة وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستمر الموجة الحارة اليوم حيث تواجه القاهرة الكبرى درجات حرارة قاسية تصل إلى 39 درجة مئوية، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار الموجة الحارة وإعادة تحسن الأجواء.

موعد انكسار الموجة الحارة 

من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة ليوم غد الخميس، حيث يتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف مناطق البلاد، ومع دخول يومي الجمعة والسبت، من المتوقع أن يشهد الطقس تحسنا بسيطا مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية، مما يعزز فرصة الراحة للمواطنين بعد الأيام الحارة المتتالية.

حالة الطقس غدا الخميس 

وتشير توقعات الأرصاد عن استمرار الموجة الحارة التي تؤثر على العديد من المناطق يوم الخميس ومن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء في البلاد، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعةـ بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية، بينما يكون حارا على السواحل الشرقية، أما في ساعات الليل، من المتوقع أن يكون الطقس معتدلا في شمال البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب البلاد. 

موعد انتهاء موجة الطقس الحارة وانخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس كالآتي:

القاهرة الكبرى
الحرارة العظمى: 39 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 24 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمس، الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/س.
 

الوجه البحري ومدن القناة:

الحرارة العظمى: 38 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 23 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/س.
 

السواحل الشمالية الغربية

الحرارة العظمى: 26 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 20 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/س.
 

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

الحرارة العظمى: 33 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 20 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح معتدلة بسرعة تصل إلى 26 كم/س.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

الحرارة العظمى: 42 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح نشطة بسرعة تصل إلى 36 كم/س.

جنوب الصعيد 

الحرارة العظمى: 44 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 28 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/س.

شمال الصعيد 

الحرارة العظمى: 42 درجة مئوية.
الحرارة الصغرى: 25 درجة مئوية.
الظواهر الجوية: مشمسة، الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/س.

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

موعد انتهاء موجة الطقس الحارة وانخفاض درجات الحرارة

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