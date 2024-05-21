ترتفع معدلات البحث الرائجة حول موعد انتهاء موجة الطقس الحارة وانخفاض درجات الحرارة في ظل موجة الطقس الحارة التي تضرب البلاد منذ قرابة أسبوع حيث كشفت توقعات الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة التي تشهدها معظم مناطق البلاد يومي الأربعاء والخميس كما من المتوقع أن تشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت.

موعد انتهاء موجة الطقس الحارة

كما توقعت الأرصاد الجوية أن الأجواء ستظل حارة نسبيا في معظم المناطق خلال الفترة من الأربعاء 22 مايو حتى الإثنين 27 مايو 2024، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى حوالي 38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

ومن جهة أخرى، يُتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى تكون العواصف الرملية والأتربة على فترات متقطعة في جنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد أن الأجواء الحارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مع احتمالية حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة بقيم تتراوح بين (3-4) درجات مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

ومع استمرار الموجة الحارة التي تشهدها معظم مناطق البلاد فمن المتوقع أن تكون حالة الطقس من الفترة 22 مايو إلى 27 مايو على هذا النحو:

الأربعاء 22 والخميس 23 مايو

تشهد الأجواء حالة من شدة الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، وتكون الحرارة حارة على السواحل الشمالية، في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض ليلًا على معظم الأنحاء معتدلة على السواحل الشمالية. كما يتوقع نشاطًا في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق جنوب سيناء.

الجمعة 24 والسبت 25 مايو

من المتوقع حدوث انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية. كما يتوقع نشاطًا في الرياح على أغلب الأنحاء.

الأحد 26 والاثنين 27 مايو

من المتوقع استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة خلال الأحد والاثنين.

تحذر الأرصاد الجوية المواطنين من استمرار الأجواء الحارة، وتنصح باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.