"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحذر من درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقال «القياتي»، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، إن هذه الموجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي، وسجلنا بالأمس أعلى درجة حرارة وذروة هذه الموجة، حيث وصلت العظمى على القاهرة إلى 41 درجة مئوية.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل ما بين 38 و39 درجة مئوية، موضحًا أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل.

وتابع: «متوقع أن تسجل القاهرة خلال ساعات الليل ما بين 26 و27 درجة مئوية».