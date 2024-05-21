الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وتحذر من درجات الحرارة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقال «القياتي»، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، إن هذه الموجة شديدة الحرارة بدأت بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي، وسجلنا بالأمس أعلى درجة حرارة وذروة هذه الموجة، حيث وصلت العظمى على القاهرة إلى 41 درجة مئوية.

وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم، ومتوقع أن تكون درجة الحرارة بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل ما بين 38 و39 درجة مئوية، موضحًا أن الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل بطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل.

وتابع: «متوقع أن تسجل القاهرة خلال ساعات الليل ما بين 26 و27 درجة مئوية».

الأرصاد الطقس حالة الطقس موجة الحر هيئة الارصاد صباح الخير يا مصر

مواد متعلقة

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": المؤسسات الدولية أشادت بصمود الاقتصاد المصرى وقت كورونا

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيمًا وفى الوقت المناسب

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": مصر انتهجت سياسة متوازنة تعتمد على الإنتاج

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار فى 2018

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": الاقتصاد المصرى شهد طفرات قبل اندلاع الصراعات فى المنطقة

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": معدل النمو الاقتصادى قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6%

البيت الأبيض: إسرائيل أطلعتنا على أساليب بديلة جديدة لهزيمة حماس فى رفح الفلسطينية

الخارجية الألمانية: لإسرائيل الحق فى الدفاع عن نفسها شريطة تطبيق القانون الدولى الإنسانى

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

أسعار الأضاحي في مصر 2024.. الأبقار والماغز والأغنام بكام

عاجل|سقوط سيارة "ميكروباص" محملة بالركاب من معدية أبوغالب

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟