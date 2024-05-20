مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": معدل النمو الاقتصادى قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6%

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن معدل النمو الاقتصاد قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6% وهذا كان رقمًا إيجابيًا جدًا.

وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان معدل النمو يتراوح بين 2.5 و3%، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد إجمالي الناتج المحلي وكان يصل إلى 6 تريليون جنيه، ثم 7 تريليونات جنيه ثم 8 تريليونات جنيه، بمعنى أننا كنا نزيد تقريبًا تريليون جنيه كل سنة".

وأوضح أن هذا كان نتيجة أن الدولة كانت تضخ استثمارات حكومية كثيرة في العديد من المشروعات القومية في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهذا جعل الناتج المحلي يتطور بشكل ملحوظ.

وتابع: "هذا ما جعل في الفترة منذ 2016 وحتى العام المالي 18-19 الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل بسبب كافة المشروعات القومية، كما أن معدل البطالة هبط من 14% إلى 7.2% وهذا معناه حدوث طفرة في أعداد المشتغلين الذين أضيفوا لقوة العمل بشكل كبير جدًا يكاد يكون الضعف".

واستكمل: "مع زيادة الإنتاج أيضًا خلال تلك الفترة حدثت طفرة في زيادة الصادرات، ووصلنا في هذا التوقيت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت مصر تضع اسمها على خريطة تصدير الغاز الطبيعي عن طريق تصديره إلى أوروبا"، مؤكدًا أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح خلال تلك الفترة.