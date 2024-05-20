الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": الاقتصاد المصرى شهد طفرات قبل اندلاع الصراعات فى المنطقة

مصطفى أبوزيد
مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري قبل الدخول في الصراعات الموجودة في المنطقة حاليًا كان يشهد طفرات في المؤشرات الكلية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 في مرحلته الأولى.

وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يهدف لتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق الاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: "بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية في هذا التوقيت في إطلاق العديد من المشروعات القومية التي توفرت الكثير من فرص العمل، وهذا ساهم بشكل كبير جدًا في وضع الاقتصاد المصري على مسار تصاعدي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي".

مصطفى ابوزيد الدكتور مصطفى أبوزيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الاقتصاد المصرى

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