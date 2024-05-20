مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار فى 2018

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن احتياطات مصر النقدية في الفترة من 2018 وحتى نهاية 2019 وصلت إلى أكثر من 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كان كبيرًا جدًا في هذا التوقيت.

وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هذا الرقم كان يؤمن مستلزمات مصر من الإنتاج والاحتياجات الاستيرادية من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر".

وتابع: "هذا كان يعطي راحة لتحرك الحكومة في سداد التزاماتها بالنسبة لأقساط وفوائد الديون، وكانت الدولة تسير في إطار النمو المستدام، بمعنى أن عملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لازم تدور في كل ربوع الجمهورية، ورأينا قطاعًا مثل الصعيد كان مهمشًا في العصور السابقة، لكن رأينا مشروعات كبيرة جدًا خلقت تنمية حقيقية وفرص عمل لأهالي المنطقة".