الثلاثاء 21 مايو 2024
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مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": تدخل الدولة لتنفيذ المشروعات القومية كان حكيمًا وفى الوقت المناسب

الدكتور مصطفى أبوزيد
الدكتور مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأصوات التي كانت تنادي بالتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وقت جائحة كورونا، كانت تتحدث عن عدم دراية وعدم فهم لمتطلبات الأمور.

وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "سبب البدء في تنفيذ المشروعات القومية كان أن القطاع الخاص أحجم عن العمل في المشروعات في 2011، 2012، و2013 وبالتالي القطاع الخاص كان قلقًا على استثماراته".

وتابع: "أكيد مش هيضخ استثمارات جديدة، هنا الوضع يستلزم التحرك من جانب الدولة وزيادة الإنفاق الاستثماري والتوسع في مشروعات البنية التحتية" مؤكدًا أن أي اقتصاد في العالم تحدث له فترة ركود يحاول تنشيط الاقتصاد بزيادة الإنفاق الاستثماري لتنشيط حركة الاقتصاد بالمشروعات وتوفير فرص عمل والناس تستفيد بالدخول وتبدأ تنفق وتستهلك والدائرة الاقتصادية تشتغل، وهذا ما فعلته الدولة  في تلك الفترة؛ لأنه لو لم تدخل الدولة الوضع كان سيصبح أصعب ويحتاج وقت أطول في المعاجلة".

وأكد أن تدخل الدولة كان في الوقت المناسب وكان تدخلًا حكيمًا وعملت مشروعات في العديد من القطاعات بشكل متوازن.

مصطفى ابوزيد الدكتور مصطفى أبوزيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الاقتصاد المصرى

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