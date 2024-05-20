الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى أبوزيد لـ"الشاهد": مصر انتهجت سياسة متوازنة تعتمد على الإنتاج

مصطفى أبوزيد
مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية وقت ظهور جائحة كورونا انتهجت سياسة متوازنة تعتمد على الإنتاج مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هناك العديد من الدول بدأت تتبع سياسات بها قيود كبيرة وبدأت مرحلة الإغلاق لكن مصر من الدول القليلة بل الوحيدة التي انتهجت سياسة متوازنة".

وتابع: "بمعنى الحفاظ على تشغيل الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المهمة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بسبب أننا قطعًا طريقًا في عملية الإصلاح الاقتصادي وكانت الدولة مهتمة جدًا وحريصة على عدم إهدار النتائج الاقتصادية التي تحققت أو التراجع عنها، وبالتالي استخدمت منهج التوازن في التعامل مع جائحة كورونا".

وأكد أن هذا الأمر كان سياسة دولة وتوجه، متابعًا: "الاقتصاد المصري كان يواجه العديد من التحديات وكان لا بد من العمل عليها والاستمرار لكي نصل إلى النتائج المستهدفة، وهذه كانت الرسالة الواضحة دائمًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتابع تنفيذ المشروعات كل يوم جمعة ويمر ويرى التوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات، وأيضًا كان يضغط لتنفيذ المشروعات في وقت أقل من المستهدف، وكان يقول دائمًا معندناش وقت نضيعه".

مصطفى ابوزيد الدكتور مصطفى أبوزيد الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز الاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)