الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

رفع درجة الاستعداد بالوادى الجديد بسبب موجة الطقس شديدة الحرارة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

رفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وشكلت غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ أو كوارث، وذلك بسبب موجة الطقس شديد الحرارة التي تتعرض لها المحافظة.


وأعلنت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه طبقًا للتعليمات والتنبيهات من إدارة الحماية المدنية خلال موجة ارتفاع درجات الحرارة، على المواطنين إخلاء السيارات من المواد الغازية، والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، ويجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية وتجنب السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

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من جانبه، أكد الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، لاستقبال أي حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مؤكدًا  ضرورة الابتعاد عن حرارة الشمس بشكل مباشر خلال الموجه الحارة، وخاصة في أوقات الظهيرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

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وأوضح أن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان قد تسبب ضربة الشمس وهى من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي مثل الصداع والتهيج والدوخة والارتباك، وسرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي وتتطلب رعاية طبية عاجلة.

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