السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدون من «تكافل وكرامة»: الرئيس السيسي سندنا فى مواجهة الأزمات

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قال عدد من المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة لهم، أدخل السعادة إلى قلوب ٥ ملايين أسرة.

وذكرت عفت مدكور، من المستفيدات من «تكافل وكرامة»، أن الاطمئنان عرف طريقه إلى قلوب الفقراء منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، مؤكدة أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا فى تقديم المساعدات للمحتاجين: «الرئيس السيسى حبيبنا.. ولولا سياساته الداعمة للفقراء لبات أبناء الأسر البسيطة جوعى». 

وأضافت «عفت»: «فى الماضى كنت أعيش على المساعدات، وهو أمر فيه إذلال بسبب طلب المساعدة من أغراب، وهذا توقف بفضل الرئيس السيسى، وأصبحت أحصل على معاش من الدولة أرعى به أبنائى، وأنا مرفوعة الرأس»، مشيرة إلى أن زيادة المعاش تؤكد أن المواطن الفقير أولوية بالنسبة للرئيس السيسى.

وتابعت: «أشكر الرئيس السيسى، الذى ستر بيتى واهتم بأبنائى فى وقت أغلق الجميع فى وجهى باب المساعدة.. والله لولا القيادة السياسية ما كنا سنعيش فى أمان واستقرار».

من جهته، قال أحمد عوض، من المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إنه فقد يده اليمنى خلال عمله، ولم يعد يستطيع العمل مجددًا، وعاش أيامًا صعبة هو وأسرته بعدما أصبح لا يستطيع العمل للإنفاق عليهم.

وأضاف «عوض»: «بفضل الله والقيادة السياسية حصلت على معاش من الدولة، ما جعلنى أفتخر بأننى مواطن مصرى، يعيش فى دولة يقودها الرئيس السيسى»، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن المسئولين ينشغلون دائمًا بالفقراء، ولا يريدون أن يعيش مواطن مصرى دون رعاية. 

وذكر أن الزيادة الجديدة ستساعد الأسر الفقيرة فى توفير احتياجاتها الأساسية، مؤكدًا: «نثق فى أن الرئيس السيسى سيتدخل دائمًا فى الوقت المناسب ليساعدنا فى مواجهة مصاعب الحياة.. أشكره باسم كل مصرى فقير».

الأكثر قراءة

بعد قرارات السيسى.. مصير الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالقطاع الخاص

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

للموظفين وأصحاب المعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى