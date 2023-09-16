مستفيدون من «تكافل وكرامة»: الرئيس السيسي سندنا فى مواجهة الأزمات

قال عدد من المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة»، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة لهم، أدخل السعادة إلى قلوب ٥ ملايين أسرة.

وذكرت عفت مدكور، من المستفيدات من «تكافل وكرامة»، أن الاطمئنان عرف طريقه إلى قلوب الفقراء منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، مؤكدة أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا فى تقديم المساعدات للمحتاجين: «الرئيس السيسى حبيبنا.. ولولا سياساته الداعمة للفقراء لبات أبناء الأسر البسيطة جوعى».

وأضافت «عفت»: «فى الماضى كنت أعيش على المساعدات، وهو أمر فيه إذلال بسبب طلب المساعدة من أغراب، وهذا توقف بفضل الرئيس السيسى، وأصبحت أحصل على معاش من الدولة أرعى به أبنائى، وأنا مرفوعة الرأس»، مشيرة إلى أن زيادة المعاش تؤكد أن المواطن الفقير أولوية بالنسبة للرئيس السيسى.

وتابعت: «أشكر الرئيس السيسى، الذى ستر بيتى واهتم بأبنائى فى وقت أغلق الجميع فى وجهى باب المساعدة.. والله لولا القيادة السياسية ما كنا سنعيش فى أمان واستقرار».

من جهته، قال أحمد عوض، من المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إنه فقد يده اليمنى خلال عمله، ولم يعد يستطيع العمل مجددًا، وعاش أيامًا صعبة هو وأسرته بعدما أصبح لا يستطيع العمل للإنفاق عليهم.

وأضاف «عوض»: «بفضل الله والقيادة السياسية حصلت على معاش من الدولة، ما جعلنى أفتخر بأننى مواطن مصرى، يعيش فى دولة يقودها الرئيس السيسى»، لافتًا إلى أن الزيادة الأخيرة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن المسئولين ينشغلون دائمًا بالفقراء، ولا يريدون أن يعيش مواطن مصرى دون رعاية.

وذكر أن الزيادة الجديدة ستساعد الأسر الفقيرة فى توفير احتياجاتها الأساسية، مؤكدًا: «نثق فى أن الرئيس السيسى سيتدخل دائمًا فى الوقت المناسب ليساعدنا فى مواجهة مصاعب الحياة.. أشكره باسم كل مصرى فقير».