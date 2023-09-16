السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قرارات السيسي الجديدة اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف بشأن تكافل وكرامة

لقاء السيسى بجماهير
لقاء السيسى بجماهير بنى سويف

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة اليوم خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف بشأن تكافل وكرامة من المواضيع التى يتزايد نعدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل. “الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

قرارات السيسي الجديدة اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف بشأن تكافل وكرامة

أعلن الرئيس السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في زيارة إلى محافظة بني سويف، موجهة الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات ومن ضمنها ما يخص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وهى جاءت كالتالي:

أمر الرئيس السيسى اليوم الحكومة بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالى "5" ملايين أسرة بالإضافة لعدد من القرارات الأخرى التى ترفع من مستوى المعيشة ومنها ما يلى:

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

الجمعة.. بدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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