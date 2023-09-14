تردد قنوات أون تايم سبورت 2023 على نايل سات on time sport.. من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

تردد قنوات أون تايم سبورت 2023 على نايل سات on time sport

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعى : نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي :نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلومات عن قنوات أون تايم سبورت

-القنوات المتخصصة في عرض فعاليات البطولات الرياضية على المستوى المحلي أو العالمى

- ضمن ماتعرضه من مباريات (مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بطولة كأس السوبر، بطولة كأس مصر، بطولة كأس الرابطة، تمتلك برامج)

- تمتلك استديوهات تحليلية علي أعلي مستوي

- تستعين بمجموعة من أشهر المعلقين على المباريات المذاعة على القناة

- تمكنت من الحصول على حقوق بث كافة البطولات المصرية وعدد من المباريات الأفريقية والعالمية

- من أبرز المباريات العالمية التي نقلتها القناة( مباراة ذهاب وإياب كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عام 2017)

-قامت ببث من القنوات التابعة لأكبر الأندية الأوروبية مثل بايرن ميونخ ولاتسيو ويوفنتوس وتشيلسي.

- قناة أون سبورتس الرياضية، تمتلك راديو خاص بها علي إف أم، علي التردد الإذاعي 93.7، منذ نهاية عام 2018، وتم بعدها بعام عرض بث أرضي للقناة.

- تقدم مجموعة من أشهر البرامج الرياضية يقدمها العديد من المذيعين المشهورين، سواء من اللاعبين السابقين في الاندية، أو أبرز الإعلاميين على الساحة الرياضية في مصر.

-تقوم بعرض محتواها بشكل مجاني عبر شاشتها بدون آي اشتراك شهري.