يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023 لمشاهدة المسلسلات المختلفة حيث تعرض العديد من المسلسلات في هذا السياق تنشر “الدستور” كل شيء عن تردد قناة أون دراما على نايل سات ومواعيد عرض مسلسلات سبتمبر 2023.

ترددات قناة أون دراما

اسم القناة: ON drama.

التردد: 11861.

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة أون دراما هي قناة فضائية مصرية ترفيهية لقناة الكمبيوتر تابعة لمنظمة ON، والتي تم إطلاقها في 6 أكتوبر ومقر هذا القناة في القاهرة وأصبحت القناة قادرة لإثبات إنجازها في وقت سريع تمامًا، لأنها أنهت نسبة مشاهدة هائلة وعالية منذ بدايتها.

مسلسلات أون دراما

مسلسل سره الباتع: سيضم المسلسل مجموعة كبيرة من كافة نجوم الفن حيث ستدور الأحداث خلال زمنين أحدهما في أيام الحملة الفرنسية بمصر والثانية في العصر الحالي، وسيعرض في الساعة 7:30 مساءً، وتكون الإعادة بالساعة 6:15 صباحاً.

مسلسل ضرب نار: هو مسلسل تلفزيوني يكون بطولة الثنائي الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ويكون من خلال قصة حب ستجمع بين أحد أبناء الصعيد وبين بنت من شبرا، وسيعرض الساعة 10:00 مساءً، وتكون الإعادة 1:45 صباحاً.

مسلسل جميلة: وهو بطولة المبدعة ريهام حجاج والفتاة الكبيرة النجمة سوسن بدر، ويعرض بتمام الساعة 11:15 مساءً وتكون الإعادة 5:00 صباحاً.

مسلسل الكتيبة 101: وهو مسلسل تلفزيوني يكون من بطولة عمرو يوسف والفنان آسر ياسين، يتناول قصة كافة بطولات القوات المسلحة وبطولة جهاز الشرطة في التضحية وتكون من أجل الوطن وسيعرض الساعة 8:45 مساءً وتكون الإعادة الساعة 3:00.