الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تردد قناة dmc drama الجديد.. وأبرز برامجها

dmc drama
dmc drama

تردد قناة dmc drama الجديد من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا في مصر والوطن العربي لرغبة الملايين من الجمهور العربي في متابعة كل ما يقدم عبر شاشتها من أفلام ومسلسلات ومسرحيات وبرامج توك شو وبرامج دينية وبرامج طبخ.

تردد قناة dmc drama الجديد 

يمكنك ضبط تردد قناة dmc drama الجديد عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال الإحداثيات الجديد، وذلك للاستمتاع بصورة ذات جودة عالية بتقنية HD وذلك بدون دفع أي اشتراكات أو رسوم وذلك وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة دي إم سي 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11449.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة دي إم سي 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 12092.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة دي إم سي 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11540.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

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أبرز برامج قناة دي إم سي 2023

يعرض التقرير أبرز البرامج التي تعرض عبر شاشة مجموعة قنوات دي إم سي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي تتلخص فيما يلي:-

برنامج السفيرة عزيزة: تقدمه مجموعة مميزة من الإعلاميات على رأسهم سناء منصور و جاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز ورضوى حسن وسالي شاهين ويعض مجموعة من القضايا التي تهم المرأة المصرية والأسرة في كافة محافظات الجمهورية وتقدم نماذج مشرفة من المرأة المصرية.

برنامج مساء DMC : يقدم حلقاته كلا من الإعلامي رامي رضوان والإعلامية إيمان الحصري ويناقش من خلاله أهم القضايا على الساحة المصرية والعالمية.

برنامج 8 الصبح: يقدمه مجموعة مميزة من الإعلاميات على رأسهم آية جمال الدين و أسماء يوسف وهبه ماهر و داليا أشرف ورحمة خالد ويعرض فقرات متنوعة تهم كافة أفراد الأسرة المصرية.

برنامج لعلهم يفقهون : يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز ويهدف إلى الخروج من شكل البرامج الدينية التقليدية ويصحح المفاهيم المغلوطة وتأكيد الوحدة الوطنية والتصدي للفتاوى المضللة.

برنامج صاحبة السعادة : وتقدمه الفنانة إسعاد يونس ويهدف إلى تسليط الضوء على كافة النماذج المصرية الرائدة في المجالات المختلفة.

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