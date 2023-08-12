بداية من اليوم.. العرض الثاني لمسلسل "جعفر العمدة" على "دي إم سي"

تبدأ شبكة قنوات "dmc"، عرض حلقات مسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

ويأتي العرض الثاني للعمل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

مسلسل جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.