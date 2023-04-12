يعشق محبين الدراما والمسلسلات المصرية معرفة تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات، وهى واحدة من أهم القنوات العربية التي تنوعت في عرض المسلسلات المتنوعة والمختلفة، فهي نجحت في شد وجذب جمهور كبير بفترة قصيرة.

تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات

وبدأ بث قناة dmc في شهر يناير لعام 2017 واستطاعت في هذه المدة القصيرة أن ستعرض الكثير من مختلف المسلسلات الدرامية العربية التي قد حازت على استحسان الجمهور بالوطن العربي.

وتستعرض “الدستور” تردد قناة dmc و dmc دراما 2023 على النايل سات في هذا التقرير.

وتقدم قناة dmc مجموعة واسعة من كافة المسلسلات العربية والبرامج المتنوعة، وقد استطاعت أن ستنال إعجاب الجمهور بفضل الجودة للإنتاج ودقة التفاصيل لعرض المسلسلات، تردد قناة dmc درامل على النايل سات 11449 وهو [استقطاب رأسي]، وستعد القناة المفضلة لدى الكثير من عشاق المسلسلات العربية.

قناة دي ام سي دراما



باعتبارها مجموعة قنوات DMC ، وهي من أهم وأبرز جميع القنوات الفضائية والتي ستقدم لجميع مشاهديها محتوى رائعًا ومميزًا ، وذلك سواء كانت أحدث الأفلام والمسلسلات ، وفضلاً عن الكثير من العروض الحصرية.

تردد قناة دي ام سي دراما dmc الجديد 2023 على قمر النايل سات

تردد دي ام سي دراما dmc الجديد: 11449.

الاستقطاب دي ام سي دراما dmc الجديد: افقي.

معامل تصحيح الخطأ دي ام سي دراما dmc الجديد: 34.

معدل الترميز دي ام سي دراما dmc الجديد: 27500.

القمر الصناعي دي ام سي دراما dmc الجديد: نايل سات.

الجودة دي ام سي دراما dmc الجديد: HD

التشفير دي ام سي دراما dmc الجديد: قناة مفتوحة.

اسم القناة.على جهاز الاستقبال ” الرسيفر”: dmc drama

تردد قناة دى ام سى على النايل سات 2023



القمر الصناعي دي ام سي: نايل سات.

- تردد دي ام سي: 12092.

- معدل الترميز دي ام سي: 27500.

- الاستقطاب دي ام سي: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد

