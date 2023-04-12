الأربعاء 12 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات

تردد قناة dmc دراما
تردد قناة dmc دراما

يعشق محبين الدراما والمسلسلات المصرية معرفة تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات، وهى واحدة من أهم القنوات العربية التي تنوعت في عرض المسلسلات المتنوعة والمختلفة، فهي نجحت في شد وجذب جمهور كبير بفترة قصيرة.

تردد قناة dmc دراما 2023 على النايل سات

وبدأ بث قناة dmc في شهر يناير لعام 2017 واستطاعت في هذه المدة القصيرة أن ستعرض الكثير من مختلف المسلسلات الدرامية العربية التي قد حازت على استحسان الجمهور بالوطن العربي. 

وتستعرض “الدستور” تردد قناة dmc و dmc دراما 2023 على النايل سات في هذا التقرير. 

وتقدم قناة dmc مجموعة واسعة من كافة المسلسلات العربية والبرامج المتنوعة، وقد استطاعت أن ستنال إعجاب الجمهور بفضل الجودة للإنتاج ودقة التفاصيل لعرض المسلسلات، تردد قناة dmc درامل على النايل سات 11449 وهو [استقطاب رأسي]، وستعد القناة المفضلة لدى الكثير من عشاق المسلسلات العربية.

قناة دي ام سي دراما
 

باعتبارها مجموعة قنوات DMC ، وهي من أهم وأبرز جميع القنوات الفضائية والتي ستقدم لجميع مشاهديها محتوى رائعًا ومميزًا ، وذلك سواء كانت أحدث الأفلام والمسلسلات ، وفضلاً عن الكثير من العروض الحصرية.

تردد قناة دي ام سي دراما dmc الجديد 2023 على قمر النايل سات

تردد دي ام سي دراما dmc الجديد: 11449.
الاستقطاب دي ام سي دراما dmc الجديد: افقي.
معامل تصحيح الخطأ دي ام سي دراما dmc الجديد: 34.
معدل الترميز دي ام سي دراما dmc الجديد: 27500.
القمر الصناعي دي ام سي دراما dmc الجديد: نايل سات.
الجودة دي ام سي دراما dmc الجديد: HD
التشفير دي ام سي دراما dmc الجديد: قناة مفتوحة.
اسم القناة.على جهاز الاستقبال ” الرسيفر”: dmc drama

تردد قناة دى ام سى على النايل سات 2023
 

القمر الصناعي دي ام سي: نايل سات.

- تردد دي ام سي: 12092.

- معدل الترميز دي ام سي: 27500.

- الاستقطاب دي ام سي: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ دي ام سي: 5/6.

تردد قناة cbc وموعد عرض جت سليمة الحلقة 5 بطولة دنيا سمير غانم

تعرف على تردد القنوات الناقلة للحلقة الـ 20 من مسلسل سره الباتع

كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد
 

  • اذهب لقائمة الإعدادات.
  • اختر قائمة التردد.
  • ثم أدخل تردد القناة.
  • ثم تحقق من الاستقطاب ومعدل الرمز وعامل التصحيح.
  • ثم اضغط على زر البحث.
تردد قناة dmc دراما 2023 تردد قناة dmc دراما تردد قناة DMC النايل سات قناة dmc دراما 2023 قناة dmc

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

تقرير: النصر السعودي يستغنى عن خدمات رودي جارسيا بسبب النتائج السلبية

وزير التعليم العالي: كامل الدعم لإنتاج لقاح كورونا يوازي المنتج عالميا

إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع العام والخاص

مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع فى مرسى مطروح

مجلس نقابة الصحفيين يلتقى ممثلى المهنة بمجلسى النواب والشيوخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«جعفر العمدة».. جدلية الفن والواقع

محمد رفعت

تجديد الخطاب الدينى ع الفيسبوك!

محمد كامل

«الوباء الصامت»

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

الحرازين لـ"الدستور": الجماعات المتطرفة الاستيطانية لا زالت تعمل على إعادة إشعال المنطقة

إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية رمضان

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا