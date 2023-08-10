الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. تغطية خاصة لحفل الموسيقار عمر خيرت عبر «DMC»

عمر خيرت
عمر خيرت

ينطلق بعد قليل، حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وتعرض شبكة قنوات “دي إم سي” الحفل على الهواء مباشرة، ضمن تغطية خاصة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأبرز حفلات مهرجان العلمين الجديدة.

وانتهى الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال الساعات الماضية، من الإعداد وبروفات حفله المنتظر بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يقام الحفل الجديد على مسرح العلمين الجديدة الكبير الذي يستضيف الحفلات الكلاسيكية وحلقات البرامج الكبرى.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا يضم أشهر مقطوعاته الموسيقية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها.

كما احتفل الفنان القدير مع جمهوره قبل الحفل بيومين، بمناسبة نفاد تذاكر الحفل بكل فئاتها خلال 3 أيام، من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالًا كبيرًا، ولم تتح الفرصة للكثير لحجز تذاكر الحفل الموسيقي الضخم.

يأتي ذلك بالتزامن مع حفل غنائي ضخم آخر للنجم بهاء سلطان والنجمة كارول سماحة على مسرح العلمين أرينا ضمن فعاليات المهرجان ويقدم الثنائي باقة مميزة من أهم أغانيهم، والتي حققت نجاحا كبيرا وتواجد قبل قليل عدد كبير من الجمهور بالعلمين أرينا لحضور الحفل.

الحفل الموسيقي عمر خيرت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة كامل العدد قنوات دي إم سي

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بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

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