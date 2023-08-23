مشاهدة ممتعة.. تردد جميع قنوات أون على نايل سات 2023

يبحث كثير من عشاق كرة القدم عن تردد القناة الرياضية الشهيرة (أون) على نايل سات وذلك عبر محركات البحث المُختلفة.

تقوم قنوات أون على نايل سات ٢٠٢٣ بشكل مستمر في تغيير ترددها ولتقديم الصورة للمشاهد بجودة عالية، إذ تُعد قناة أون سبورت من أهم القنوات المصرية الرياضية التي تذيع جميع المباريات المحلية وغيرها من البطولات العالمية في مختلف الألعاب.

ويبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم عن تردد تردد قنوات أون على نايل سات ٢٠٢٣ لمشاهدة كاف المباريات والبطولات المحلية والعربية وغيرها من الألعاب الرياضية المُختلفة.

ويستعرض "الدستور" لمتابعيه بالتفصيل تردد قنوات أون على نايل سات ٢٠٢٣، ضمن خدمة مستمرة على مدار الساعة عبر موقعه الإلكترني وحساباته المُختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن الدخول هذا الرابط لمتابعة كافة الأخبار والموضوعات الهامة على الساحة حاليا.

ويمكن التعرف على تردد قنوات أون على نايل سات ٢٠٢٣ وتنزيلها عبر التلفاز بسهولة، وذلك للتمتع بمشاهدة كافة المباريات المحلية والعربية وكافة الألعاب الرياضية المختلفة.

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد

يمكنك تثبيت تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على الرسيفر من خلال كتابة التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة تايم سبورت HD على النايل سات

كما قامت قناة أون تايم سبورت بتوفير ترددها بجودة HD لتوفير جودة بث مميزة للمشاهد، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

يوجد ثلاث ثلاث قنوات من أون تايم سبورت، وذلك بهدف تغطية جميع الأحداث الرياضية التي قد تكون في نفس الوقت، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون on tv الجديد 2023 على نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

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تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات

أسم القناة: ON Drama.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD و HD نايل سات