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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات 2023

تردد قناة اون تايم
تردد قناة اون تايم سبورت

تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل عشاق مشاهدة الألعاب الرياضية وخصوصاً كرة القدم.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل عشاق رياضة كرة القدم لمتابعة كافة المباريات بجودة عالية، لمتابعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، والأخرى هي مباراة الزمالك وفيوتشر.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من عشاق كرة القدم ليتمكنوا من متابعة أهم المباريات المقبلة، يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات 2023 والعرب سات لمشاهدة احداث الرياضيات العالمية والمحلية بمختلف الرياضات و ليس فقط كرة القدم، فتعرض في كرة السلة و كرة اليد و الجمباز و التنس و المصارعة و غيره من باقي انواع الرياضات، وإليكم الترددات على النحو التالي:

تردد قناة اون تايم سبورت على نايل سات 2023

وإليكم في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت 2023 نايل سات وعرب سات
التردد : 10853
الترميز : 27500
الاستقطاب: أفقي
تردد قناة أون تايم سبورت 2023 عرب سات
التردد : 12379
ترميز : 27500
الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمبارايات اليوم :

التردد: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات .

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 الناقلة لمبارايات اليوم:

التردد : 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

كيفية ضبط تردد أون تايم سبورت 2023

1 - أضغط  على كلمة Menu أو القائمة، وبعدها كلمة التركيب.

2 - ستظهر لك قائمة الترددات التي تريد إضافتها.

3 - قم بتسجيل كافة البيانات اللازمة الخاصة بتردد القناة.

4 - أضغط على كلمة تنزيل.

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