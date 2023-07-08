تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفا على فيوتشر في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في مباراة ستكون نتيجتها حاسمة في تحديد الفريق الذي سينهي الدوري في المركز الثالث الذي يحتله فيوتشر برصيد 58 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطتين عن الزمالك الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستقام يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك وفوتشر على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة يضم كوكبة من نجوم التحليل في مصر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر

يواجه الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك نفس الظروف الصعبة التي سبقت مباراة المقاولون في كأس مصر نظرا لغياب عشرة لاعبين وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وسامسون أكينولا وأحمد بلحاج لذلك من المتوقع أن يدفع أوسوريو بنفس التشكيل الذي خاض مباراة المقاولون.

الزمالك وفيوتشر التقيا ثلاث مرات كلها في بطولة الدوري وحسم الزمالك المواجهات الثلاث لصالحه حيث فاز 3-2 يوم 2 مارس 2022 وفاز بهدف دون رد يوم 28 يوليو 2022 ثم فاز 2-1 في مباراة الدور الأول هذا الموسم يوم 29 يناير 2023 .

تشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة فيوتشر

حراسة المرمى ..محمد صبحى

خط الدفاع ..مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي –محمد عبد الغني

خط الوسط ..سيد عبد الله نيمار– محمد أشرف روقا – أحمد أبوالفتوح

خط الهجوم ..أحمد سيد زيزو – شيكابالا – إبراهيم نداى – سيف الجزيري .

قائمة الزمالك استعدادا لمباراة فيوتشر

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة ومصطفى الزناري وأحمد أبوالفتوح ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وأحمد عبدالرحيم "إيشو" وشيكابالا وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وعلى ياسر ومحمد صلاح.