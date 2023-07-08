الزمالك يواجه فيوتشر فى مباراة حسم المركز الثالث ببطولة الدورى

يشهد ستاد القاهرة، في التاسعة مساء اليوم السبت، مواجهة قوية بين فريقى الزمالك وفيوتشر في افتتاح مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين وقبل الأخير ببطولة الدوري الممتاز.

المباراة ستكون حاسمة في تحديد الفريق الذي سيحتل المركز الثالث ورغم تأهل الفريقان رسميا للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل؛ إلا أن كل منهما يرغب في إنهاء الدوري في المركز الثالث الذي يحتله فيوتشر برصيد 58 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطتين عن الزمالك، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي ستقام يوم الخميس المقبل، وفي حالة فوز الزمالك سيرتفع رصيده إلى 59 نقطة ويصبح في حاجة للفوز على الأهلي أوفاركو أو تعثر فيوتشر في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي وفي حالة فوز فيوتشر سيزيد الفارق مع الزمالك إلى خمس نقاط، وإذا انتهت المباراة بالتعادل سيبقى الوضع على ماهو عليه في انتظار نتائج الأسبوع الأخير.

معاناة الزمالك من الغيابات ستتواصل في مباراة الليلة وكل اللاعبين الـ12 الذين غابوا عن مباراة المقاولون الأخيرة في كأس مصر لن يشاركوا اليوم باستثناء محمد عواد الذي عاد للقائمة ومع ذلك يسعى الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لقيادة الزمالك لتحقيق الفوز السادس على التوالي، وتوجيه رسالة اطمئنان لجماهيره قبل مباراة القمة، ومن المنتظر أن يعتمد أوسوريو على نفس التشكيل الذي خاض مباراة المقاولون للمحافظة على التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبدالغني ومحمود شبانة ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد سيد زيزو وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وشيكابالا وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وعلي ياسر ومحمد صلاح.

وشهدت القائمة عودة محمد عواد ومحمود شبانة وضم محمد صلاح وتم استبعاد سامسون أكينولا.

في المقابل تراجعت نتائج فيوتشر وخرج من بطولة كأس مصر أمام المصري ثم خسر أمام المصري وتعادل مع الأهلي في الدوري ويسعى بقيادة مدربه علي ماهر لتحقيق الفوز وحسم المركز الثالث لصالحه للحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة المصري في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة يوم 22 يوليو الجاري.

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده هاني خيري ووائل شعبان ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.