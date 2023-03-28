الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد on time sport لمتابعة الأحداث الرياضية

on time sport
on time sport

يشهد تردد on time sport بحثاً مستمراً عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية لمتابعة الأحداث الرياضية المختلفة من مباريات كرة القدم في الدوري المصري، والبطولات المحلية والقارية، وأيضا مباريات الألعاب الأخرى ككرة اليد والسلة فضلًا عن البرامج الرياضية والتحليلية التي تقدمها قنوات on time sport لذا نقدم لكم تردد on time sport خلال هذا التقرير.

تردد on time sport

 

تردد قناة On Time Sport 1

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

 

تردد قناة On Time Sport 2

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة On Time Sport 3

التردد: 12302

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

موعد مباراة المنتخب الوطنى أمام مالاوى فى تصفيات أمم إفريقيا

منتخب مصر بالأبيض ومالاوي بالأحمر في مباراة الثلاثاء

المباريات المذاعة على on time sport

 يستأنف الدوري المصري الممتاز مبارياته ضمن الجولة 22 والتي تنطلق يوم الخميس المقبل 30 من شهر مارس الجاري وتستمر المباريات حتى يوم الجمعة 31 من الشهر ذاته.

ويخوض يوم الخميس المقبل كلا من 

  •  إنبي والبنك الأهلي 
  • سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب 
  • سموحة والإسماعيلي 

ويوم الجمعة يخوض كل من

  • فاركو وأسوان
  •  غزل المحلة والاتحاد السكندري

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف و 9:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

محللين ومذيعين on time sport

وتضم شبكة قنوات on time sport باقة من ألمع الإعلاميين الرياضيين والمحللين وخبراء التحكيم حيث تقدم أون تايم سبورت البرامج على مدار الساعة ويقدم البرامج كلا من الإعلاميين الرياضيين أبرزهم الإعلامي أحمد شوبير والإعلامي الكبير مدحت شلبي وإبراهيم فايق وسيف زاهر وابراهيم عبد الجواد وكريم حسن شحاته وغيرهم من الإعلاميين الكبار، كما تضم قنوات on time sport المحللين الرياضيين من اللاعبين القدامى والنقاد الرياضيين ومن أبرزهم الكابتن عماد متعب والكابتن طه اسماعيل وفاروق جعفر ووليد صلاح الدين  حسن وحازم امام وأسامة نبيه وأيضاً الخبراء التحكيمين ومنهم سمير عثمان وجهاد جريشة وأحمد الشناوي.

تردد on time sport on time sport كرة القدم الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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