تردد قناة أون تايم سبورت 2023 الجديد على القمر الصناعى النايل سات وعرب سات، من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر “جوجل”.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الموضوع :

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الجديد

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات HD 2023

القناة: أون تايم سبورت

أسم القمر الصناعي: Nile Sat.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات 2023

القناة: أون تايم سبورت

القمر الصناعي:نايل سات .

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 نايل سات 2023

القناة: أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

هناك عدة خطوات يمكن أتباعها من أجل الحصول على ضبط جيد لقناة أون تايم سبورت 2023 وهى كالتالى :

-الضغط على خيار القائمة الرئيسية الذي يوجد في الريموت كنترول بجهاز للرسيفر.

- الضغط على خيار "إنشاء قناة جديدة".

- اختيار القمر الصناعي.

- كتابة تردد قناة أون تايم سبورت.

- كتابة البيانات تامطلوبة مثل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

- الضغط على خيار البحث- فى النهاية تبدأ القناة فى الظهور

- الضغط على كلمة حفظ

وكانت قناة أون تايم سبورت أكدت على عرضها حصريا مباراة اليوم لبث بطولة الدوري الممتاز في مصر والدول العربية.